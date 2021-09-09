الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع مروان محسن

المواطن - محمد سمعه

قرر الأهلي المصري فسخ العقد مع المهاجم المصري مروان محسن لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد طلب من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول.

وكشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر حسابه في “تويتر” مساء اليوم الخميس أن محسن سيرحل عن الأهلي كصفقة انتقال حر وبالمجان بعد فسخ العقد.

فاركو يراقب مروان محسن

يذكر أن تقارير صحفية كانت تحدثت عن اهتمام نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز بلاعب الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية.

أرقام متواضعة لمهاجم الأهلي

جدير بالذكر أن سبب الاستغناء عن محسن جاء بسبب أرقامه المتواضعة وتراجع مستواه الفني وعدم قدرته على تلبية طموحات ناديه وجماهير الأهلي، حيث خاض 115 مباراة في مختلف البطولات سجل فيهم 24 هدفًا وصنع 10 أهداف، وذلك خلال آخر خمس سنوات منذ انضمامه لـ الأهلي قادمًا من الإسماعيلي المصري في عام 2016.

وكان مروان محسن تعرض لانتقادات الكثير من جماهير الأهلي في العديد من المناسبات مثل إهداره فرص هدف محقق في مباراة الزمالك التي أُقيمت في أغسطس 2020 في الدوري المصري للموسم قبل الماضي، ووقتها فاز الزمالك بثلاثية لهدف، حيث صنع له السنغالي أليو بادجي آنذاك فرصة هدف محقق لكن محسن تعمد تجاهل الكرة بطريقة غريبة ولم يحاول عليها اعتقادًا منه أنه كان في موقف تسلل، لكنه لم يكن كذلك.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة