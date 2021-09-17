الأهلي والفتح يتقاسمان نقاط المباراة في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

ساد التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي والفتح التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

أهداف المباراة:

افتتح النادي الأهلي التسجيل عن طريق إزغان أليوسكي، من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وتعادل الفتح ، بهدف مثير، أحرزه فراس البريكان في الدقيقة 20، لينتهي الشوط 1/ 1.

ملخص المباراة:

وكاد الأهلي يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة 11 بعدما وصلت الكرة للاعبه عبدالرحمن غريب أمام مرمى الفتح ولكنه سددها أعلى المرمى.

وسجل الأهلي هدف التقدم بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول بهدف سجله لاعبه أليوسكي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الفتح سريعًا في الدقيقة 20، عن طريق لاعبه فراس البريكان.

وكاد يتقدم الفتح بهدف ثانٍ في الدقيقة 26 بعدما وصلت الكرة للاعبه سفيان بن دبكة داخل منطقة جزاء الأهلي، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وسنحت للأهلي فرصة للتقدم في الدقيقة 40 حين وصلت الكرة للاعبه الحسن نداو على يمين الملعب ولكنه سددها وتصدى لها حارس الفتح لتصل إلى عمر السومة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها في جسد الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأهلي هاسي الدفع بالثنائي سلمان المؤشر وعلي الأسمري بدلًا من باولينهو وعبدالرحمن غريب.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء على لاعب الاتفاق مروان سعدان في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 قرر مدرب الهلاب هاسي دخول اللاعب محمد المجحد بدلًا من زميله في الفريق زياد الجهني، في محاولة لتحسين النتيجة.

وتمكن اللاعب سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة 76، لكن بعد العودة لتقينة الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 90، أرسل محمد المجحد عرضية رائعة من الجانب الأيمن، لكن تصدى لها الحارس ماكسيم كوفال.

موقف الفريقين:

وبهذا التعادل يتراجع الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات، ولم يعرف طعم الفوز أو الخسارة بالمسابقة حتى الآن.

في المقابل، جلس فريق الفتح على مقعد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين وخسارة.

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