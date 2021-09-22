يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قد استقر على حسم مصير المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك رغم الانطلاقة السيئة للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

لماذا لا تفكر إدارة الأهلي في إقالة هاسي ؟

وتتجه إدارة الراقي للإبقاء على المدرب هاسي ومنحه فرصًا أكبر خلال الفترة المقبلة، حرصًا على استقرار الفريق الأول بالإضافة إلى عدم جاهزية قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد مع المدرب الألباني.

هاسي سيحصل على مزيد من الفرص

وكان الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الراقي، ذكر أن إدارة الراقي لا تفكر على الإطلاق في إقالة هاسي لمنحه مزيدًا من الفرص في المباريات المقبلة.

ومنذ بداية الموسم، يعاني الأهلي في دوري محمد بن سلمان، حيث لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم وبعد 5 مباريات لم يجمع سوى خمس نقاط وضعته في المركز العاشر، رغم الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة ماجد النفيعي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وسيواجه الراقي، فريق الفيحاء غدًا الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن المدرب الوطني صالح المحمدي، كان رُشح لقيادة الراقي في حال تمت إقالة هاسي، حيث قاد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا للفوز بلقب كأس العرب في مصر في يونيو الماضي.