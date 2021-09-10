الأهلي يسعى لفك عقدة عمرها عامان أمام التعاون

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي تحديًا صعبًا، وذلك عند مواجهة نادي التعاون بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي لم يعرف طعم الفوز آخر سنتين:

ولم ينجح الراقي في الفوز على التعاون في آخر 3 مواجهات دوريًا، وذلك منذ الفوز ذهابًا وإيابًا على سكري القصيم في موسم 2018/ 2019، أي أن الراقي لم يعرف طعم الفوز على التعاون دوريًّا في آخر سنتين.

الخسارة ذهابًا وإيابًا بالموسم الماضي:

وكان الراقي خسر في بريدة بهدف دون رد في موسم 2019/ 2020، كما خسر ذهابًا وإيابًا أمام التعاون في موسم 2020/ 2021 بثلاثية دون رد وبرباعية مقابل هدفين على الترتيب.

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد التعاون 22 مباراة، حيث فاز الراقي في 8 مباريات وفاز التعاون في 6 لقاءات، بينما كان التعادل حاضرًا في 8 مباريات.

يذكر أن عمر السومة نجم الراقي ومنتخب سوريا، هو الهداف التاريخي لمواجهات الراقي والتعاون برصيد 5 أهداف.

وفي سياق آخر، يفكر المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في طريقتين لتعويض غياب اللاعب السوري عمر السومة عن مباريات الفريق الأول بالفترة المقبلة.

وحول هذا الأمر قد يفكر المدرب هاسي بالدفع باللاعب محمد مجرشي كمهاجم صريح لحين عودة السومة، أو اللعب بالجناح السنغالي الحسن نداو كمهاجم أساسي خلال الفترة المقبلة.

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