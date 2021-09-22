يخوض النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه نادي الفيحاء في الجولة السادسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باحثًا عن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة هذا الموسم.

ويمتلك النادي الأهلي سجلًا كارثيًّا خلال هذا الموسم، وهو ما تسبب في فقدان الثقة وخروج بعض الأصوات التي تطالب برحيل الألباني بينسيك هاسي، المدير الفني لـ“قلعة الكؤوس”.

ويأمل النادي الأهلي في الخروج بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال الجولات الـ5 الأولى، حيث سقط في فخ التعادل أمام الفيصلي والحزم وضمك والتعاون والفتح، وهي البداية الأسوأ في تاريخ مشاركته بمسابقة دوري المحترفين منذ بداية 2008- 2009.

مباراة الفيحاء تحدد موسم الأهلي:

واستغرب الجميع صبر إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي على هاسي، رغم المستوى السيئ والكارثي الذي يقدمه الفريق، إضافة إلى سلسلة التعادلات المتكررة.

وستكون مباراة الفيحاء ، بمثابة تحديد المصير، حيث إن أي نتيجة سيحققها الفريق سوى الفوز، ستتم إقالة هاسي بشكل رسمي من تدريب الفريق.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن موسى الحيحاني، المدير التنفيذي للفريق، تدخل في العمل الفني للفريق، وهو الأمر الذي فتح بات الانتقادات في وجه هاسي.

موعد مباراة الفيحاء والأهلي:

يستضيف الفيحاء، نظيره الأهلي، وذلك على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، مساء اليوم 23 سبتمبر الجاري ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.