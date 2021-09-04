الأهلي يهزم ضمك وديًّا بعد أزمة مباراة الفريقين بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في الفوز وديًّا على نادي ضمك بهدف دون رد، وذلك في ظل استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالأسبوع المقبل.

ملخص مباراة الأهلي ضد ضمك:

ونجح اللاعب السنغالي الحسن نداو في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي اختار التشكيلة الأساسية لـ الراقي مكونة من: “ياسر المسيليم بحراسة المرمى، ريان حامد، دانكلير بيريرا، معتز هوساوي، هاني الصبياني، فيليب، نوح الموسى، باولينيو، الحسن نداو، سلمان المؤشر، محمد مجرشي”.

وجاءت تلك المباراة الودية، بعد أزمة مباراة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

الانضباط ترفض احتجاج الراقي:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت أمس الجمعة رفض احتجاج النادي الأهلي، بعد مباراته مع نادي ضمك من الناحية الموضوعية وقبوله من الناحية الشكلية.

وأعلن ماجد النفيعي، رئيس الراقي، وقتها أن النادي سيقدم طلب لاتحاد القدم بإعادة المباراة ضد ضمك، وذلك بسبب عدم صحة الهدف الذي سجله الفريق الضمكاوي أثناء احتفال لاعبي الراقي بهدف السنغالي الحسن نداو.

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

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