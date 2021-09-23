حقق فريق الفيحاء فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للفيحاء رامون لوبيز في الدقيقة 60 قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

موقف الفريقين

وبتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني في جدول الترتيب خلف الاتحاد، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثاني عشر.

وبعد خوض فريق الأهلي لـ 6 جولات بمسابقة دوري المحترفين، لم يتمكن من تحقيق الفوز حتى الآن بعد التعادل في أول 5 جولات والخسارة في الجولة السادسة.

ملخص المباراة

بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول للمباراة لم تظهر أي خطورة على المرميين من لاعبي الفريقين.

وكاد أن يسجل المهاجم السوري عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 36، بعد تسديد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس الفيحاء تصدى لها وأبعدها عن مرماه.

ومع حلول الدقيقة 55 قرر المدير الفني لفريق الفيحاء إجراء تبديل بدخول أمادو موتاري بديلًا لزميله سلطان مندش، بالتزامن مع دخول يوسف الحربي بدلًا من اللاعب عبدالرحمن السفري.



ومع حلول الدقيقة 60، سجل رامون لوبيز الهدف الأول لفريق الفيحاء، بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الأهلي في التصدي لها.

وأجرى المدير الفني لفريق الأهلي هاسي تبديلين في الدقيقة 64 بدخول كل من حسين المقهوي وعبدالرحمن غريب بدلًا من فليب والحسن نداو.

وعاد رامون لوبيز ليسجل الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 68، بطريقة أكثر من رائعة بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من بعد منتصف الملعب بعدة أمتار، لتسقط الكرة داخل الشباك وسط محاولة فاشلة من حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 71، قرر مدرب الأهلي هاسي الدفع بالثنائي محمد المجحد وهيثم عسيري بدلًا من زياد الجهني وسلمان المؤشر، في محاولة لتعديل النتيجة.

وكاد أن يسجل الفيحاء الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي وسط غفلة من الدفاع حولها مهاجم الفيحاء برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء على الأهلي.