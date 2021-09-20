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الأهلي يودع باولينيو
بعد فسخ العقد

الأهلي يودع باولينيو

2021/09/20
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يودع باولينيو جانب من الاحتفالية - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي على توديع النجم البرازيلي باولينيو، بعد رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق الأول.

النادي الأهلي يودع باولينيو:

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة الكرة أقامت، مساء اليوم الاثنين، حفل وداع للبرازيلي باولينيو، قبل انطلاق الحصة التدريبية، وذلك بعد انتهاء علاقته مع الراقي مؤخرًا.

 

الأهلي
جانب من الاحتفالية – المصدر @ALAHLI_FC

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل يومين عن فسخ تعاقده مع باولينيو بالتراضي، نظرًا لظروف طارئة، ما اثر على أدائه في الملعب فنيًّا وذهنيًّا خلال الجولات الماضية، وأبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه.

 

باولينيو
جانب من الاحتفالية – المصدر @ALAHLI_FC

وانضم باولينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

باولينيو
اللاعب البرازيلي

الأهلي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق أي فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث حقق 5 تعادلات متتالية، ما أثار غضب جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الشباب، الحزم والباطن.

الأهلي
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC


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