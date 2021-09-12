الأهلي يُحقق رقمًا سلبيًّا للمرة الأولى في تاريخه

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا سلبيًّا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله ضد التعاون اليوم.

رقم سلبي للنادي الأهلي:

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، التي يتعثر فيها خلال أول 4 جولات من المسابقة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل ضد الفيصلي بهدف دون رد، ثم التعادل مع الحزم بهدفين لكل منهما، قبل أن يتعادل مع ضمك والتعاون بنتيجة 1/ 1.

وكانت الجماهير الأهلاوية تُمني النفس بظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مميز هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع المدير الفني بيسنيك هاسي، والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، ولكن جاءت البداية محبطة لهم.

الراقي يتعادل ضد التعاون:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز رصيده إلى نقطتين ليتواجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الراقي في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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