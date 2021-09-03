الإرياني بعد اختطاف أصيل علي أبو بكر: ميليشيا الحوثي لا تختلف عن داعش

المواطن - الرياض

ندد وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، بجرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين، والتي كان آخرها اختطاف الفنان الشاب أصيل علي أبو بكر.

اختطاف أبو بكر:

وقال الإرياني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إن اختطاف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الفنان الشاب أصيل علي أبو بكر أثناء إحيائه حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح بالعاصمة المختطفة صنعاء، امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته بحق الفنانين خلال سنوات الانقلاب، ومساعيها فرص طقوسها الداعشية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

لا تختلف عن داعش:

وتابع أن هذه الممارسات تكشف عن الوجه الحقيقي والقبيح لميليشيا الحوثي، وتؤكد من جديد أنها لا تختلف عن تنظيمي “القاعدة، وداعش”، وتعطي مؤشر واضح عن حالة الحقوق والحريات والمستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مخططها الانقلابي والتسلط على رقابهم.

كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار والتأسيس للمستقبل الذي يستحقه اليمنيين”.

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