قال وزير الإعلام اليمني، إن الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مديرية العبدية، مأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة عمل انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وأضاف أن مديرية العبدية الصامدة جنوب محافظة مأرب تضم (5100) أسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، فروا من بطش مليشيا الإرهاب الحوثية بحثًا عن ملاذ آمن، ويعانون ظروفًا مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بإدانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، والضغط لوقف استهداف المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.