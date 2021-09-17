الإرياني يحذر من كارثة وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية

المواطن - الرياض

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من مخاطر كارثة وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر التي تحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام، والراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، دون أي صيانة منذ 6 أعوام.

صمت دولي:

وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، تعجب الإرياني من استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالتحذيرات التي أطلقتها مراكز أبحاث وخبراء من تآكل هيكل الناقلة ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها، وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها في التعطيل والمماطلة، متسائلًا: “هل سيستمر هذا التخاذل الدولي حتى وقوع الكارثة؟!”.

ممارسة ضغط:

ودعا الإرياني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمشاطئة للبحر الأحمر لإدراك حجم ومخاطر الكارثة والتحرك الجماعي والفوري لتلافي وقوع كارثة صافر، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي التي أثبتت عدم اكتراثها بالنتائج التي سيدفع ثمنها ملايين المدنيين في المنطقة، وستلقي بتبعاتها على البشرية جمعاء.

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