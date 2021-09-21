الإصابة تبعد عبدالعزيز البيشي

المواطن - مروة نبيل

غاب عبدالعزيز البشي عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة.

عبدالعزيز البيشي يغيب للإصابة:

وأشار نادي الاتحاد إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالعزيز البيشي أثبتت إصابته في عضلة الساق، موضحًا أنه يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

ولم يكشف نادي الاتحاد مدة غياب عبدالعزيز البيشي عن الملاعب، ولكن تأكد غيابه عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره التعاون.

الاتحاد يواصل الاستعداد لمواجهة التعاون:

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا الاستعداد لمواجهة التعاون المرتقبة، وتركزت الحصة التدريبية على العديد من الجوانب الفنية واللياقية.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

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