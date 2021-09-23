أصبحت الإقالة تهدد المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام الفيحاء مساء اليوم بثنائية دون رد في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا طلبت الجماهير رحيل مدرب الأهلي ؟

وطالبت جماهير الراقي بضرورة إقالة المدرب هاسي بعدما حقق مع الفريق أسوأ انطلاقة له في دوري المحترفين بجمع خمس نقاط فقط من أصل 18 نقطة بعد مرور أول 6 جولات من الدوري.

الفيحاء يزيد أوجاع الراقي

وكان اللاعب رامون لوبيز سجل هدفي فوز الفيحاء في شباك الأهلي في مباراة اليوم، ليتجمد رصيد الراقي عند 5 نقاط، مقابل وصول رصيد نادي الفيحاء إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

يذكر أن هاسي كان تولى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول في مطلع الموسم الحالي خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

وسيواجه الراقي، فريق الاتحاد في ديربي جدة مساء الجمعة الأول من أكتوبر المقبل.