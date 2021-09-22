يُعاني أكثر من فريق من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما يُهدد مدربيهم بالإقالة في حالة عدم تحقيق الفوز بالجولة المقبلة.

انطلاق جولة هي لنا دار غدًا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية أبرز مباراة الشباب ضد الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقد تكون جولة “هي لنا دار” حاسمة في مصير 4 مدربين يُلاحقهم خطر الإقالة، في ظل ترجع المستوى والنتائج الغير مرضية التي قدموها مع فرقهم هذا الموسم، ويأتي في مقدمتهم، المدير الفني للنادي الأهلي بيسنيك هاسي.

المهددون بالإقالة

ويُعد هاسي من أبرز المدربين المعرضين لخطر الإقالة، حيث إنه حقق أسوأ انطلاقة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تعادل في أو 5 مباريات متتالية، وقد تكون مواجهته ضد الفيحاء غدًا الأخيرة له في حالة عدم الفوز.

وجاءت بداية المدير الفني البرازيلي شاموسكا مخيبة للآمال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد وخسر مرتين وتعادل مثلهما، ما يضع عليه ضغوطات كبيرة قبل مواجهة الهلال غدًا.

ويُعتبر المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش واحدًا من المرشحين لمغادرة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق فوز واحد، وتعادل مرتين وخسر مواجهتين، ولكن قد تمنحه الإدارة مزيد من الوقت، إلا في حالة خسارته بنتيجة كبيرة ضد النصر.

ويطمح المدرب السلوفيني مارتن سيفيلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتجاوز عقبة ضمك، يوم الجمعة، أملًا في الابتعاد عن الإقالة، خاصة أن الفريق يُعاني بشدة معه، حيث فاز في أول جولة، وتعادل في مباراة، وخسر 3 لقاءات، أقساها بسداسية أمام الاتحاد.