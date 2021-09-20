الإنماء طوكيو توقع عقداً مع مصرف الإنماء لتقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد تأمين مديونية المجموعة مع مصرف الإنماء يوم الأحد 12 /02 /1443هـ الموافق 19 /09 /2021م ، لتقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل .

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد قد تزيد عن 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021 ، كما توقعت أن يكون لها أثراً إيجابياً على النتائج المالية لعام 2021م.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 24.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

تداولات مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.

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