الاتحاد يُمطر شباك أبها بسداسية ويصعد لصدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز العريض على نادي أبها بستة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد وأبها:

وبدأ العميد المباراة بقوة بإحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو ومواطنه رومارينيو واللاعب حمدان الشمراني في الدقائق الـ21 والـ40 والـ45، بينما سجل أبها هدفه الوحيد بالشوط الأول وبالدقيقة الـ42 عبر لاعبه التونسي سعد بقير.

ثلاثية اتحادية في كل شوط:

وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل العميد استعراضه الهجومي ليضيف 3 أهداف عبر كل من رومارينيو وفهد المولد وهارون كمارا.

وانتهى اللقاء بفوز العميد بسداسية لهدف، ليصعد لصدارة دوري المحترفين السعودي برصيد 9 نقاط، أما أبها فتجمد رصيده عند 4 نقاط.

يذكر أن مباراة اليوم السبت، كانت المباراة الأولى للمدرب الروماني كوزمين كونترا، وذلك بعد توليه تدريب الفريق الأول بالنادي خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

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