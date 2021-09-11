الاتحاد يُنهي الشوط الأول بثلاثية في أبها

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته ضد نادي أبها متفوقًا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو يفتتح التسجيل لـ الاتحاد:

ومنح البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الأول للعميد من تصويبة قوية بالدقيقة الـ21، ثم عاد العميد وأضاف ثاني الأهداف عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الـ40.

العميد يضرب بثلاثية في شوط واحد:

وقلص نادي أبها الفارق بهدف للتونسي سعد بقير بالدقيقة الـ42، ثم عزز اللاعب حمدان الشمراني بثالث الأهداف للعميد بالدقيقة الـ45.

وتُقام مباراة العميد وأبها على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك مع افتتاح مباريات الجولة الرابعة دوريًّا.

ويسعى العميد إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في أول مباراة للمدرب الروماني الجديد للفريق، كوزمين كونترا.

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