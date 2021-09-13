الاتفاق لا يعرف طعم الفوز خلال 270 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

لم يتمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق من تحقيق الفوز في مباراة الرائد أمس الأحد في الجولة الرابعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان فارس الدهناء فاز في الجولة الأولى على نادي الباطن، ثم تعادل في آخر 3 جولات أمام كل من الشباب وأبها والرائد.

مدرب الاتفاق لم يعادل رقم سامي الجابر

ولم ينجح المدرب خالد العطوي مدرب فارس الدهناء في تحقيق الفوز على الرائد ليتوقف رصيده عند 28 انتصارًا في مباريات دوري المحترفين، بينما يتفوق عليه سامي الجابر مدرب الهلال والشباب السابق الذي حقق الفوز في 29 مباراة في دوري المحترفين السعودي.

فارس الدهناء ينتظر الهلال

ويسعى فارس الدهناء لكسر سلسلة عدم الفوز في 270 دقيقة وهي مجموع دقائق المباريات الـ3 الأخيرة، بالفوز على فريق الهلال مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء حاليًا، المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد ست نقاط، وذلك بعد مرور 4 جولات.

وبوقت سابق، كانت جماهير فارس الدهناء طالبت برحيل المهاجم المغربي وليد أزارو عن الفريق وذلك بسبب إهداره للكثير من الفرص إضافة إلى عدم وجود حاجة فنية له مع الفريق الأول في المباريات.

وانضم أزارو إلى الاتفاق قادمًا من الأهلي المصري بصورة نهائية بعدما لعب مع فارس الدهناء على سبيل الإعارة.

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