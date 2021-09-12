الاتفاق والرائد يتعادلان إيجابيًا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق والرائد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل الاتفاق والرائد

وبدأت مباراة الاتفاق والرائد المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة عن طريق السويدي روبن كوايسون.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بعد الهدف، وتمكن المغربي كريم البركاوي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 24، واستمرت المحاولات بحثًا عن إحراز هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ويسعى المدير الفني خالد العطوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الفوز ضد الرائد اليوم، لمعادلة رقم نجم الهلال السابق، سامي الجابر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صاحب المركز السادس.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة