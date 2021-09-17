الاتفاق يفقد خدمات كوايسون قبل مواجهة الهلال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أكد نادي الاتفاق، غياب مهاجمه السويدي روبن كوايسون عن مواجهة الهلال المقررة غدًا السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب الإصابة التي تعرّض لها في التدريبات الماضية هذا الأسبوع.

وكشفت الفحوصات الطبية بأشعة الرنين التي أجرها لاعب الاتفاق عن وجود إلْتواء في مفصل القدم، ليبدأ على إثرها كوايسون برنامجه العلاجي والتأهيلي، قبل الخضوع إلى فحوصات مجدّدة الأسبوع المقبل للتأكد من تماثله للشفاء قبل الدخول للتمارين الجماعية.

مران الاتفاق:

وأنهى الفريق الأول لكرة بنادي الاتفاق، ميدانيًّا تحضيراته لمواجهة الهلال في التدريب الذي أجراه عصر اليوم الجمعة على رديف إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

واشتمل التدريب الأخير الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بعد الإحماء، على تمارين لياقية وسرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

قائمة الفريق:

وفي السياق ذاته غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متجهة إلى الرياض؛ حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق العاصمة حتى موعد مواجهة الهلال مساء يوم غدٍ السبت عند الساعة 6:30 على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

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