الاتفاق يفوز على الروضة وديًّا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق فريق نادي الاتفاق فوزًا كبيرًا على نظيره الروضة بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص و أهداف مباراة الاتفاق و الروضة :

وسجل أهداف الاتفاق كلا من فيليب كيش، سعد السلولي وعلي هزازي في الدقائق 45، 73، 80 من زمن المباراة.

ودخل الاتفاق المباراة بتشكيل مكون من :

محمد الحايطي، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سعيد المولد، فهد الدوسري، فيليب كيش، إليريك دي سوزا، سعد خيري، أحمد الغامدي، هزاع الهزاع، عبدالله السالم.

وفي سياق متصل منح الجهاز الفني لاعبي الفريق يوم غدٍ الخميس راحة على أن تستأنف التدريبات عصر يوم الجمعة.

ويلتقي فريق الاتفاق بنظيره فريق الرائد يوم الأحد 12 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة