الاتفاق يكشف تفاصيل حالتي سليتي والكويكبي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق، قبل قليل، تفاصيل حالة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي والتونسي نعيم سليتي.

تفاصيل حالتي سليتي والكويكبي:

وخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي لأشعة رنين مغناطيسي في المستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي لنادي الاتفاق، وأظهرت وجود تحسن كبير في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يستكمل محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي، على أن يخضع إلى اختبارات إضافية قبل انتظامه في البرنامج اللياقي مع المعد لبدني بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

على الجانب الآخر، أنهى النجم التونسي نعيم سليتي برنامجه العلاجي، وكشفت الفحوصات الطبية تماثله للشفاء من الإصابة، على أن يخضع إلى برنامج لياقي مع المعد البدني قبل انتظامه في تدريبات فارس الدهناء الجماعية.

فريق الاتفاق هذا الموسم:

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره أبها بنتيجة 1/ 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح خالد العطوي في تصحيح الأخطاء وتحسين مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، ويستعد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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