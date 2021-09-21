الاحتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها في هيئة الصحفيين السعوديين

المواطن - الرياض

أقامت هيئة الصحفيين السعوديين مساء أمس الاثنين 14 سبتمبر 2021م عبر الاتصال المرئي حلقة نقاش بعنوان ( اليوم الوطني 91.. (احتفاءً بالوحدة وشواهد مكتسباتها) وأدارها الزميل المذيع خالد العويد من قناة (الإخبارية) ضمن حزمة من البرامج الإثرائية التفاعلية بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر 2021م.

وبعد النشيد الوطني، اُفتتحت الحلقة بالقرآن الكريم ثم عرض فيديو عن برامج الهيئة في 20 شهراً وبعده كلمة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د.فهد بن حسن آل عقران قال فيها ” ونحن إذ نحتفي بيومنا الوطني المجيد نستلهم جميعاً من التأسيس والوحدة عبقرية الملك المؤسس التي أبهرت قادة العالم، وأصبحت أنموذجا يحتذى به في مناهج تأسيس وبناء وتطوير الدول من منطلق وحدة وتراص الصفوف، وتآخي الشعب والتفافه حول قيادته التي تولي الإنسان وتنميته وتمكينه عناية قصوى.

احتفاءً بالوحدة وشواهد مكتسباتها

واستطرد آل عقران قائلاً: إن حلقة النقاش التي تقيمها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين بعنوان: “احتفاءً بالوحدة وشواهد مكتسباتها.

تأتي ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج تقيمها الهيئة وفروعها في المملكة، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ وتستمر حتى ١٥ أكتوبر القادم، وبمنهج إثرائي تفاعلي وهي على النحو التالي (المسابقة الإعلامية في 6 مسارات (القصة الصحفية، القصة التلفزيونية، القصة الفوتوغرافية، الكاريكاتير، موشن جرافيك، بودكاست) في الفترة 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2021م ورصدت مكافآت مالية للمراكز الأول، ويقيم فرع الهيئة بحفر الباطن أمسية وطنية عبر الاتصال المرئي بعنوان (جهود المملكة الإنسانية والإغاثية للدول والمنظمات العالمية) الساعة 7 مساء الثلاثاء 21سبتمبر 2021م، وينظم فرع الأحساء حلقة إثرائية بعنوان (عبقرية المؤسس تبهر العالم) الساعة 6.30 مساء يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021م في قاعة الجوهرة الحميان بمقر الهيئة في مدينة المبرز بالأحساء وعبر الاتصال المرئي، في حين فرع حائل يقيم حلقة إثرائية أخرى عبر الاتصال المرئي الساعة 9 مساء يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021م بعنوان (السعودية “91”.. أنموذج الوحدة، التأسيس، البناء لدولة عصرية).

بعده تحدثت أ.د. مها بنت علي آل خشيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن عن الوحدة وبناء الإنسان السعودي د. مها آل خشيل وقالت ” تزامنت الوحدة مع انطلاقة حضارية كبرى، مما استدعى تهيئة الإنسان السعودي وإعداده للمشاركة في المشروع التنموي، وتزامنت الوحدة مع نهضة تنموية شاملة، تغيرت معها تركيبة المجتمع، وأنماط التعليم، والعمل، والإنتاج، في سياق قائم على التوازن والاعتدال والمواءمة بين الأصالة والمعاصرة”.

الإنسان محور اهتمام القيادات السعودية

وركز د. مفلح بن ربيعان القحطاني -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم- في حديثه على أن الإنسان محور اهتمام القيادات السعودية” حيث اهتمت قيادات المملكة المتعاقبة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين بتنمية الإنسان السعودي باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الدولة الحديثة والعامل المؤثر في تعميق وحدتها والمسهم الفعال في تطورها مما أسهم في تعميق الشعور بالهوية الوطنية لدى جميع المواطنين وعزز اللحمة والانتماء للوطن”.

وتطرق الأستاذ جعفر بن محمد الشايب رئيس منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف محور شواهد مكتسبات وحدتنا الوطنية وقال فيه ” إن ما حققناه في وطننا من مكتسبات كبيرة وإنجازات متواصلة يحملنا مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها لمواصلة مسيرة التقدم، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تنمية الروح الوطنية والاعتناء بالإنسان وبناء القدرات وزيادة الوعي والشعور بالمسؤولية”.

وفي الختام قدم الشاعر راشد القناص عدة قصائد وطنية جاء في قصيدته (صقر الجزيرة):

عبدالعزيز الليث صقر الجزيـرة

وحّـد بلاد الخيـر حمّــال الأثقال

مـاشي على حكم الهدي والشريعة

سنـةٍ نبـيٍ مـا تـعـدّا ولا مــال

وخلّف على الشدات شجعان وأقروم

صانوا بلاد العز عن كل محتــال

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