الانضباط تُغرم مسؤولًا هلاليًّا وتصدر 3 عقوبات

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها بشأن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الانضباط تُغرم الحزم وأبها:

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خالف المادة (55-1) من اللائحة، بسبب حصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء أثناء مباراة أبها، ليتم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

كما عاقبت المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أبها، تركي عبدالله المشعان مبلغ 20 ألف ريال، لقيامه بالتوجه إلى غرفة الملابس الخاصة بفريقه عن طريق مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة الحزم، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

تغريم المشرف على فريق الهلال ونجم الفيصلي:

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال على المشرف العام للفريق الأول بنادي الهلال، خالد المغيربي؛ لدخوله إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالزعيم بعد انتهاء مباراة الاتفاق، وهو غير مسجل ضمن قائمة المصرح لهم بالدخول إلى الغرفة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب اللقاء.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، جيليرمي مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الفيحاء.

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