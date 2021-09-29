كشفت وزارة الصحة عن نسب التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المناطق السعودية، كما أعلنت عن تعافي 46 حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 536125 حالة.

ووصل عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة إلى 224 حالة مقارنة مع 277 حالة يوم أمس فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 8713.

نسب التحصين بجرعتين

وكشفت الصحة عن توزيع حالات التحصين بجرعتين من لقاح كورونا بين مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الباحة المركز الأول بنسبة 67.9 % فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 67.2 % وفي المركز الثالث جاءت المنطقة الشرقية بنسبة 66.2 % ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 59.2 % ثم عسير بنسبة 57.1 %.

وكانت أقل نسب المحصنين بجرعتين في مناطق المدينة المنورة بنسبة 51.5 % والجوف بنسبة 50.2 % ونجران بنسبة 50.0 %.

فعالية لقاحات كورونا

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية” أوضحت في وقت سابق أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

أهمية الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.