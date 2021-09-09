الباطن يسعى لإيقاف صحوة الفتح والرائد عينه على الصدارة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، مباراة غاية في الأهمية ضد فريق الفتح مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن يطارد النقطة السابعة

ويرغب الفريق السماوي في تحقيق الفوز على الفتح والوصول للنقطة السابعة، وذلك من أجل التواجد بأول 4 مراكز في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، أما الفتح فيهدف للفوز، وذلك من أجل نفس الهدف.

سبب تعديل موعد مباراة الفريق السماوي ضد الفتح

وفي يوم الجمعة الماضية، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة الباطن ضد الفتح التي ستقام في الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة ستقام السبت 11 سبتمبر الجاري، في إطار رابع جولات الدوري، قبل تعديل الموعد.

وتقرر إقامة اللقاء، يوم الأحد 12 سبتمبر، على ملعب نادي الباطن.

ويأتي قرار لجنة المسابقات، بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية، ليومين إضافيين.

وفي نفس اليوم، سيواجه فريق الاتفاق، نادي الرائد ضمن منافسات الجولة الرابعة.

الفوز يصعد بـ الرائد للصدارة

ويحتاج الرائد إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 9 وبالتالي صدارة دوري المحترفين ولو بشكل مؤقت في ظل انشغال الهلال آسيويًا في الأسبوع المقبل، أما الاتفاق فيحتاج للفوز والوصول إلى النقطة الثامنة للمنافسة على الصدارة.

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