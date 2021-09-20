‎الرئيسية
جديد الأخبار
البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن
نفذت هجومًا عدائيًّا باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف

البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن

2021/09/20
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
البحرين: ميليشيا الحوثي مصرة على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن
المواطن - واس

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

جهود دولية مطلوبة: 

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات