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البحرين: ندعم السعودية في أي إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
أدانت إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

البحرين: ندعم السعودية في أي إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

2021/09/11
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البحرين: ندعم السعودية في أي إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
المواطن - واس

أدانت البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان يستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت وزارة خارجية البحرين وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، التي تتنافى مع القوانين الدولية كافة، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.


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