البحرين: نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل ما يستهدف أمنها

المواطن - واس

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات دون طيار باتجاه منطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

تضامن مع المملكة:

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها في صف واحد إلى جانبها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار.

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