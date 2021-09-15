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البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها جريمة حرب
تهديد للأمن والسلم الدوليين

البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها جريمة حرب

2021/09/15
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها جريمة حرب
المواطن - واس

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي – في بيان اليوم – عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيده على وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.


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