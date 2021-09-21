البرهان يشيد بسلاح المدرعات بعد إفشال انقلاب السودان: أنتم حماة الانتقال

المواطن - متابعة

أشاد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة لوقفتهم الصلبة وسيطرتهم على الأوضاع واحتواء ما جرى بحكمة، مما جنب البلاد إراقة الدماء.

الاصطفاف مع الشعب

وأكد البرهان لدى مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة اليوم، بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وقائد سلاح المدرعات، أكد وحدة واصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد، مشيرًا إلى أن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف.

الوحدة والتماسك

ودعا سيادته القوى السياسية بالبلاد للوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، لافتًا إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني.

وقال البرهان مخاطبًا الضباط والجنود بمنطقة الشجرة “أنتم حراس الانتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة إلى القوى الوطنية التي انتخبها الشعب”.

وأوضح البرهان، أنه متابع لأوضاع أفراد القوات المسلحة والظروف التي يمرون بها، مشيرًا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

تفاصيل انقلاب السودان

وكان السودان تمكن من إحباط محاولة انقلابية، اليوم الثلاثاء، أراد صانعوها السيطرة على الحكم في البلاد، وقد تم نشر أول صورة للواء عبدالباقي بكرواي، المتهم بقيادة حركة الانقلاب التي قضي عليها، بعدما تم ضبط قرابة 40 ضابطًا.

وبحسب قناة العربية، قاد اللواء بكرواي، مجموعة من الضباط بسلاح المدرعات في الجيش السوداني، للانقلاب على المجلس السيادي والسيطرة على البلاد، ولا يزال مقر سلاح المدرعات الذي بدأ بكراوي بالسيطرة عليه محاصرًا