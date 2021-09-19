البلوي: لدينا نجوم مؤهلة للمنافسة واختيار كونترا جماعيًّا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أكد المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، على أن قرار التعاقد مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، لم يكن بشكل فردي منه، بل كان قرارًا جماعيًّا، مشيرًا إلى أن جميع القرارات شورى في العميد.

كونترا درس فريق الاتحاد جيدًا:



وقال البلوي، في تصريحات لبرنامج “المنصة” على إذاعة “ألف ألف”: “سألنا كونترا عن مدى استطاعته تحقيق شيء بالعناصر الحالية، فقام بدراسة وضع الفريق وأصبح حريصًا على القدوم”.

وأوضح حامد البلوي: “أنمار الحائلي أفصح عن تحمله لمسؤولية قرار التعاقد مع كونترا طالما أن القرار كان جماعيًّا، والمدرب تفاجأ بقدرات البدلاء في الاتحاد الذين لم يشاركوا سابقًا بانتظام، وإيمانه بقدرات لاعبيه سيجعلهم يقدمون الأفضل”.

وتابع المدير التنفيذي بنادي الاتحاد: “كونترا وطاقمه لديهم دافع قوي لتقديم شيء مميز لجماهير الاتحاد، والأوروبيين مميزين على الصعيد العملي واللاعبون أبدوا ارتياحهم له ولطريقته”.

البلوي يعلن عن طموحات الاتحاد:

وأضاف البلوي: “داخل الفريق نحن على يقين تام بأن كل مباراة أصعب من التي سبقتها، وموجة التفاؤل المبالغ فيها لم تؤثر على الفريق، والدليل حديث اللاعبين عن لقاء التعاون من مطار الرياض”.

وواصل : “لدينا رغبة كبيرة في تحقيق شيء ما هذا الموسم، وفي الفريق لا أحد يعلم من الأساسي والبديل إلى يوم المباراة، لذلك البدلاء كان لهم تأثير إيجابي والمدرب مهتم بالجميع ما جعل اللاعبين كافة يعون أهميتهم الآن للفريق”.

واختتم حامد البلوي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “إدارة نادي الاتحاد منفتحة على الجميع، وليس لديها أجندة خاصة، وهدفها الرئيسي رفعت شأن نادي الاتحاد وحفظ حقوقه”.

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