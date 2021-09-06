البوتاسيوم يحمي قلبك ويجنبك ارتفاع الضغط

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع إلى تناول بعض الأطعمة للحصول على البوتاسيوم الذي يسبب نقصه الكثير من المشاكل الصحية، إذ يساعد في حماية القلب، والمحافظة على توازن السوائل بالجسم، والتقليل من ارتفاع ضغط الدم، وتعزيز صحة اللثة والأسنان، وتكوين العظام وحمايتها من الهشاشة والأمراض المرتبطة بها، وحماية خلايا الدم من التعرض إلى التجلطات، ومنع النزيف.

أعراض نقص البوتاسيوم:

وأوضحت لـ”المواطن” أن نقص مستويات البوتاسيوم في الدم يؤدي إلى الشعور بالضعف والتعب، إذ تبدأ العضلات بالانقباضات الضعيفة، وتصبح عضلات الجهاز الهضمي غير قادرة على الانقباض مما يؤدي إلى عسر الهضم والإمساك، بينما يعتبر خفقان القلب علامة على نقص هذا المعدن حيث لا يكون هناك تدفق مناسب للبوتاسيوم من خلال خلايا القلب، بجانب حدوث تشنجات العضلات والشعور بآلام وتيبس في العضلات، حيث أن الأوعية الدموية تكون غير قادرة على تدفق الدم إلى العضلات، كما يمكن أن يؤدي نقصه إلى ضيق في التنفس والشعور الدائم بتغير المزاج، لذا من الضروري أن يشتمل النظام الغذائي عليه لتجنب تلك الأعراض.

أطعمة غنية به:

وبينت أن هذا العنصر موجود في العديد من الأطعمة مثل الأفوكادو، البطاطا الحلوة، السبانخ، البطيخ الأحمر، البقوليات والمشمش المجفف، الفاصوليا البيضاء، الموز، الرمان، صلصة الطماطم، البرتقال، ماء جوز الهند، الزبادي، سمك السلمون، الفواكه المجففة، الباباي، فكل هذه الأطعمة متوفرة وسهلة الحصول عليها، فلا بد أن يحرص الكبار والصغار على تناول أي من هذه الأطعمة يوميًا لضمان الحصول على البوتاسيوم.

يقلل امتصاص الملح:

وتنوه الدكتورة فائزة في ختام كلامها بدراسة نشرت بالمجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والغدد الصماء والأيض، إلى أن تناول الكمية الكافية من البوتاسيوم يقلل امتصاص الملح ما يحافظ على ضغط الدم في صورته الطبيعية الطبيعي.

وأكدت النتائج أن تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم يرتبط بصورة عامة بتراجع ارتفاع ضغط الدم، بغض النظر عن كمية الصوديوم التي يتناولها الشخص، لذلك ينصح الباحثون بضرورة تناول الكمية الكافية من البوتاسيوم، وليس فقط تقليل الملح، للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

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