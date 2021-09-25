أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية اشتراك العاملين في الوظائف المؤقتة في نظام التأمينات الاجتماعية.

تسجيل إلزامي:

ونقلت “الإخبارية” عن التأمينات، اليوم السبت، أن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

وكانت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن أربع خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.

خطوات طلب الخدمة:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل

3- اختيار أيقونة طلب ساند

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب