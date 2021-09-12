التاريخ سلاح الشباب ضد الحزم

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى تحقيق الفوز الأول له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأحد وذلك عند مواجهة فريق الحزم بالجولة الرابعة.

وحقق الليث أسوأ انطلاقة له في دوري المحترفين، وذلك بخسارته 8 نقاط من أصل 9 في أول 3 جولات من الموسم.

التاريخ يدعم الشباب

ويساند التاريخ، الليث حيث سبق له وأن فاز على الحزم في 11 لقاء بينما فاز الحزم في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في 3 مواجهات.

ويعاني الليث والحزم من نفس الظروف حيث لم يعرف أي من الفريقين طعم الانتصارات في أول 3 جولات حيث خسر الشباب أمام كل من أبها والفتح وتعادل مع الاتفاق ويتواجد في المركز الخامس عشر، بينما يتواجد الحزم في المركز الـ13 برصيد نقطتين من تعادلين مع التعاون والأهلي وخسارة من الرائد في المباراة الثالثة.

وأصبحت الضغوطات كبيرة على عاتق المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وذلك من أجل تحقيق أول فوز لليث في الدوري.

شاموسكا مهدد بالإقالة

ومن المنتظر أن يقوم شاموسكا بمساعدة الليث على تقديم أداء مميز ضد الحزم مع العمل على محو الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق في مباريات أبها والاتفاق والفتح، بالإضافة إلى إنقاذ المدرب البرازيلي لمصيره من الإقالة، حيث إن أي تعثر ضد الحزم سواء بالتعادل أو بالخسارة يعني اقتراب إدارة خالد البلطان من إقالة مدرب الفيصلي السابق.

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