التاريخ يقف في صف السعودية أمام عمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبي المنتخب السعودي الذي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية، إلى مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، إذ يحل ضيفًا على نظيره العماني، ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجّرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

تفوق تاريخي أخضر

ويمتلك المنتخب السعودي سجلًا تاريخًا مبهرًا أمام المنتخب العماني، حيث سبق أن تواجها في 20 مباراة على مختلف الأصعدة، تمكن خلالها الأخضر من الانتصار 14 مرة، بينما فاز المنتخب العماني في 4 مناسبات، وانتهت مباراتان بالتعادل، ومباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم آسيا 1984، النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز بـ (6-0).

لكن المنتخب العماني تطور بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ولم يذق طعم الخسارة أمام شقيقه السعودي، سوى في مباراة واحدة من آخر 7، محققًا الفوز في 4 منها، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

عمان تحرم السعودية من الصعود

وكان منتخب عمان قد حرم “الأخضر” من التأهل في التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم 2014، إذ تعادلا سلبيا ذهابًا وإيابًا ليتأهل الفريق العماني بجانب المنتخب الأسترالي، فيما غادر المنتخب السعودي المجموعة برفقة المنتخب التايلاندي.

السعودية ضد عمان

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء اليوم، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

وتشهد قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تواجد 11 لاعبًا من الأخضر سبق أن واجهوا عمان خلال آخر مباراة جمعت المنتخبين نهاية عام 2019 ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”،

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم التي تضم أستراليا والصين واليابان وفيتنام وعمان.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة