التاريخ يقف في صف الهلال أمام بيرسبوليس

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا:

وأُقيمت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي؛ النصر مع الوحدة الإماراتي، الهلال ضد بيرسبوليس، على أن يتواجه الفائزان في المباراتين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويلعب جيونبوك مع أولسان، ويواجه بوهانج الكوري الجنوبي فريق ناجويا الياباني.

الهلال في ربع النهائي:

بطل السعودية استطاع في حسم تأهله لدور الثمانية بفوزه على الاستقلال الإيراني، بهدفين دون رد، بينما فاز بيرسبوليس على الاستقلال الطاجيكي، بهدف دون رد.

وتعد مواجهة الهلال وبيرسبوليس هي إحدى المواجهات المقررة في السنوات الأخيرة والتي شهدت تفوقًا جماهيريًّا للزعيم الهلالي.

تاريخ مواجهات الهلال وبيرسبوليس:

تقابل الفريقان في 8 مباريات من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، فاز بطل السعودية في ثلاثة وخسر مرة وحيدة، وتعادلا في أربع مناسبات، وسجل لاعبو الهلال 12 هدفًا واستقبلت شباك مرماهم خمسة أهداف أمام بيروزي.

وفي آخر 5 مواجهات لم يتذوق الهلال طعم الخسارة، حيث فاز مرتين وتعادل 3 مرات، ونجح في حسم تأهله على حساب الفريق الإيراني مرتين خلال هذه المباريات، الأولى عندما فاز عليه بمجموع مباراتي دور الـ16، بنتيجة 3/ 1 عام 2015، والثانية عندما تمكن من خطف التأهل للمباراة النهائية عام 2017، بالفوز 4/ 0.

وشهدت مواجهات الهلال أمام فرق إيران، تسجيل 63 هدفًا من بينها 36 لصالح الهلال وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال، مقابل 27 هدفًا لمنافسيه.

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