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التايب: حظوظ الفرق متساوية في ربع النهائي الآسيوي
مطالبًا بالتحضير الجيد للمباريات

التايب: حظوظ الفرق متساوية في ربع النهائي الآسيوي

2021/09/17
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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التايب: حظوظ الفرق متساوية في ربع النهائي الآسيوي طارق التايب
المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، طارق التايب رأيه في قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

التايب يعلق على القرعة الآسيوية

وعلق طارق التايب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مثلما توقعت القرعة قبل يومين في أبو ظبي الرياضية.. الهلال وبيرسبوليس في دور الثمانية، حظوظ الفرق كلها متساوية”.

وتابع النجم الهلالي السابق، طارق التايب تغريدته قائلًا “رغم أن المباريات ستقام في الرياض، الزعيم المفضل والمرشح على الورق، لكن في الملعب، يجب التأكيد والتحضير الجيد خاصة في مباراة واحدة من خروج المغلوب”.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

ربع نهائي دوري الأبطال

وأُقيمت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي؛ النصر مع الوحدة الإماراتي، الهلال ضد بيرسبوليس، على أن يتواجه الفائزان في المباراتين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويلعب جيونبوك مع أولسان، ويواجه بوهانج الكوري الجنوبي فريق ناجويا الياباني.

النصر ضد تراكتور
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ومن المقرر أن يقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

قرعة دوري أبطال آسيا 2021
كأس دوري أبطال آسيا


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