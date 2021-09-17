التايب: حظوظ الفرق متساوية في ربع النهائي الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، طارق التايب رأيه في قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

التايب يعلق على القرعة الآسيوية

وعلق طارق التايب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مثلما توقعت القرعة قبل يومين في أبو ظبي الرياضية.. الهلال وبيرسبوليس في دور الثمانية، حظوظ الفرق كلها متساوية”.

وتابع النجم الهلالي السابق، طارق التايب تغريدته قائلًا “رغم أن المباريات ستقام في الرياض، الزعيم المفضل والمرشح على الورق، لكن في الملعب، يجب التأكيد والتحضير الجيد خاصة في مباراة واحدة من خروج المغلوب”.

ربع نهائي دوري الأبطال

وأُقيمت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي؛ النصر مع الوحدة الإماراتي، الهلال ضد بيرسبوليس، على أن يتواجه الفائزان في المباراتين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويلعب جيونبوك مع أولسان، ويواجه بوهانج الكوري الجنوبي فريق ناجويا الياباني.

ومن المقرر أن يقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

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