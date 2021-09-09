التجارة: 5 خطوات لإصدار السجل التجاري وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبدالرحمن الحسين وجود شرطين رئيسيين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري هي أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

أكثر سؤال وصل لوزارة التجارة خلال شهر محرم .. – ما هي خطوات إصدار السجل التجاري ؟ 💻 pic.twitter.com/DAaYOyxYdu — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) September 9, 2021

خطوات إصدار السجل التجاري

وبيّن الحسين خطوات إصدار السجل التجاري والتي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، حيث تبدأ بخمس خطوات سهلة وميسرة هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa، والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني).

وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة وتسديدها إلكترونيًا وطباعة السجل التجاري.

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