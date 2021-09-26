أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً