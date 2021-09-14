التسوية الودية في الخرج تسترد 3 ملايين و500 ألف ريال

المواطن - الخرج

تمكنت إدارة التسوية الودية بمحافظة الخرج، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 54 عاملًا، واسترداد مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف ريال.

صرف مكافأة:

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، محمد بن عبدالله الحربي، أن العمالة يتبعون لشركة زراعية، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية بالإضافة إلى عدد قليل من الجنسيات العربية، مشيرًا إلى أن الصلح كان على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأهاب بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

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