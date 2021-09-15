التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استقر المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، والمدرب سيموني إنزاجي إنتر ميلان، على التشكيل الأساسي، لمباراة اليوم التي تجمع النادي الملكي ضد النيراتزوري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي يتكون من: كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، بينما يتواجد إيدين هازارد على مقاعد البدلاء.

ويغيب عن ريال مدريد ضد إنتر ميلان، في قمة دوري أبطال أوروبا، الثلاثي مارسيلو وجاريث بيل وتوني كروس بداعي الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد :

تشكيلة إنتر ميلان :

والجدير بالذكر أن إنتر ميلان قد حقق فوزين وتعادلًا، في أول 3 مباريات بالدوري الإيطالي، ليحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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