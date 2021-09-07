التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية وعمان، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد وحصد الثلاث نقاط.

مباراة السعودية وعمان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

وكان الأخضر قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، قبل مباراة السعودية وعمان، فيما فجر الأحمر العماني مفاجأة بالفوز على اليابان بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع للمباراة:

ومن المتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة السعودية وعمان، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والاقتراب من حلم التأهل إلى مونديال 2022.

ويتوقع أن يبدأ منتخب عمان الأول لكرة القدم المباراة بتشكيل مكون من؛ فايز الرشيدي، علي البوسعيدي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، زاهر الأغيري، حارب السعدي، عبدالله فواز، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي وخالد الهاجري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل الأخضر في مباراة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد وصالح الشهري.

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