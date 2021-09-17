التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبي الكرة السعودية، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين النصر والاتحاد ، المقرر إقامتها، غدًا السبت، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر بمعنويات عالية:

سيدخل فريق النصر هذه المواجهة كامل العدد، حيث لا يعاني من أي إصابة، كما أنه سيخوض المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على تراكتور الإيراني، بهدف دون رد.

وسيعود المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، إلى التشكيلة الأساسية بعدما ابتعد عن المشاركة في المباراة الماضية أمام تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل النصر:

فضلًا عن ذلك، فإن عبدالله مادو علي لاجامي سيعودان لدعم الفريق، بعدما أن غاب الثنائي بسبب البطاقات الملونة أيضًا، ليأتي تشكيل النصر على النحو الآتي؛ وليد عبدالله، سلطان الغنام وعبدالله، مادو، وعبدالإله العمري ومحمد قاسم، علي الحسن وعبدالله الخيبري، أندرسون تاليسكا وجلال الدين مشاريبوف وسامي النجعي، عبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد يتسلح:

في المقابل، فإن الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد، استطاع أن يتنفس الصعداء بعودة جميع المصابين، ليدخل موقعة النصر بكل أسلحته، وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية وفنية كبيرة.

ولأول مرة منذ بداية الموسم خلت عيادة النادي، بعد عودة المدافع زياد الصحفي والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي للتمارين، فيما أظهر المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي جاهزية كاملة للمشاركة في مباراة النصر المقبلة.

تشكيل الاتحاد:

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو الآتي؛ مارسيلو جروهي، سعود عبدالحميد وأحمد حجازي وعمر هوساوي وحمدان الشمراني، كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي، إيجور كورنادو وفهد المولد وعبدالرحمن عبود، رومارينيو.

ويحتل نادي الاتحاد المرتبة الثانية من جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي النصر بالمركز السابع بـ6 نقاط من 3 مباريات فقط، حيث لعب مباراة أقل بسبب المشاركة الآسيوية.

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