التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد عمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يرغب المدير الفني لمنتخب السعودية هيرفي رينارد في مهاجمة نظيره العماني بنفس الأسلوب أمام فيتنام في المباراة الماضية، حين يحل ضيفًا عليه مساء اليوم الثلاثاء في ملعب مجمع السلطان قابوس بمسقط، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتوقع النقاد الرياضيون، أن الأخضر بقيادة رينارد سيبدأ بالثلاثي “فهد المولد وصالح الشهري وسالم الدوسري” في خط هجوم منتخب السعودية، الأمر الذي سيحتمّ على منتخب عمان اللعب بحذر دفاعي كبير، وانتظار فرصة اللعب المرتد تمامًا كما فعل في مباراة اليابان التي انتهت لصالحه في الدقيقة 88.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط، عند الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عُمان.

وينقل بث مباشر المباراة على قناة 7 SSC بصوت المعلق الرياضي السعودي الشهير “فهد العتيبي”، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والقناة الرياضية العمانية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام عمان :

محمد العويس، ياسر الشهراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد وصالح الشهري.

ويشارك الأخضر السعودي مع شقيقه العُماني بعد فوزهما المميز على فيتنام واليابان، في صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الأسترالي، برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما تذيلت منتخبات اليابان والصين وفيتنام دون أي نقاط.

جدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين تعود إلى يوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي، وفاز وقتها الأخضر بنتيجة 3-1، سجل للسعودية كل من فراس البريكان وهتان باهيري هدفين، بينما سجل لعمان اللاعب “المنذر ربيع العلوي”.

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