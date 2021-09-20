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التعادل الإيجابى يحسم موقعة يوفنتوس وميلان

التعادل الإيجابى يحسم موقعة يوفنتوس وميلان

2021/09/20
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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التعادل الإيجابى يحسم موقعة يوفنتوس وميلان
المواطن ـ إسلام البشبيشي

تمكن نادي ميلان من فرض التعادل على مضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس
جانب من المباراة – المصدر @juventusfc

وتقدم ألفارو موراتا ليوفنتوس بالدقيقة 4، بينما عادل أنتي ريبيتش النتيجة لميلان بالدقيقة 76.

ملخص المباراة:

المحاولة الأولى كانت من نصيب ميلان، بعدما سدد تونالي تسديدة قوية من خارج المنطقة ضربت في مدافع يوفنتوس ومرت فوق العارضة إلى ركنية.

ترتيب الدوري الإيطالي
هيجواين في مباراة ميلان ضد يوفنتوس

وفي الدقيقة الرابعة، نجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول ليوفنتوس، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى ديبالا في منتصف الملعب ليمرر سريعا إلى موراتا الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من فوق الحارس مايجنان.

سلسلة الانتصارات لميلان تتوقف:

وتوقفت سلسلة انتصارات ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولى التي حققها هذا الموسم عقب التعادل مع يوفنتوس، وذلك بعدما حصد 9 نقاط من أول 3 مباريات.

ميلان
توموري – المصدر @acmilan

وبهذا التعادل يتواجد ميلان في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الإنتر صاحب الصدارة، ويتواجد يوفنتوس في المركز الثامن عشر بنقطتين فقط.

ميلان ضد يوفنتوس
كييزا في مباراة ميلان ضد يوفنتوس

والجدير بالذكر أن، ميلان افتقد في قمة يوفنتوس العديد من النجوم، على رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش، أوليفيه جيرو، باكايوكو، كالابريا.

ابراهيموفيتش
لاعبو ميلان


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