التعادل يسيطر على الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وكلوب بروج 

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهت أحداث الشوط الأول الذي يجمع بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، والمقامة حاليًّا على ملعب “جان برايدال”، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف هيريرا :

سجل هدف باريس سان جيرمان الأول أندير هيريرا في الدقيقة 15 من عمر اللقاء الذي يشهد تواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي للفريق الباريسي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

هدف كلوب بروج:

فيما سجل هدف فريق كلوب بروج اللاعب هانز فاناكين في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وتوهج فريق باريس سان جيرمان، في أول 5 جولات ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث حقق 5 انتصارات ليحصد 15 نقطة يعتلي بها قمة ترتيب المسابقة حتى الآن.

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