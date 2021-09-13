التعاون الإسلامي : استهداف الميلشيا الحوثية الإرهابية للمملكة جريمة حرب

المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة لميلشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميلشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال “جرائم حرب”.

وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميلشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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