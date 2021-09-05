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التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية جرائم حرب
أيدت جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها

التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية جرائم حرب

2021/09/05
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية جرائم حرب
المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه.

دعم للمملكة: 

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال “جرائم حرب”.


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